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12:05 14.03.2020

Украина с 15 марта прекращает пассажирское ж/д сообщение с Польшей

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Украина с 15 марта прекращает пассажирское ж/д сообщение с Польшей

В ночь с 14 на 15 марта Украина прекратит железнодорожное пассажирское сообщение с Польшей, сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в соцсети Facebook.

"В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу", - указывается в сообщении.

Последние поезда из Польши отправятся в Украину 14 марта – два поезда Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Последние поезда из Украины в Польшу отправились утром 14 марта.

"На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну "Укрзализныця" не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать до Львова", - сообщает перевозчик.

Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена. Возвращение средств за ранее приобретенные билеты проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци".

Теги: #коронавирус #польша
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