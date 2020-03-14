События

08:20 14.03.2020

В Ужгородском районе Закарпатья с диагнозом менингококковая инфекция госпитализированы 10 детей

1 мин читать
В Ужгородском районе Закарпатья с диагнозом менингококковая инфекция госпитализированы 10 детей

Из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областную клиническую инфекционную больницу с 3 по 11 марта госпитализированы с диагнозом менингококковая инфекция 10 детей, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областной клинической инфекционной больнице в период с 3 по 11 марта в состоянии средней степени тяжести госпитализирован с диагнозом менингококковая инфекция 10 детей (2010 - 2019 рождения) из них 6 учеников Корытнянской ООШ", – сказано в утренней сводке ведомства опубликованной в субботу.

В ГСЧС подчеркнули, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Теги: #дети #закарпатье #госпитализация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:21 10.03.2020
На востоке Афганистана при взрыве погибли восемь детей

На востоке Афганистана при взрыве погибли восемь детей

04:55 08.03.2020
Подозрение на инфицирование коронавирусом у жительницы Закарпатья не подтвердилось

Подозрение на инфицирование коронавирусом у жительницы Закарпатья не подтвердилось

10:58 04.03.2020
В Закарпатской области контрабандисты пытались вывезти в Румынию более 3 тыс. медицинских масок

В Закарпатской области контрабандисты пытались вывезти в Румынию более 3 тыс. медицинских масок

08:47 04.03.2020
В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается ухудшение погодных условий и значительная снеголавинная опасность

В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается ухудшение погодных условий и значительная снеголавинная опасность

11:30 02.03.2020
"Шахтер" запустил тренировки для детей с инвалидностью на постоянной основе в Полтаве

"Шахтер" запустил тренировки для детей с инвалидностью на постоянной основе в Полтаве

11:41 25.02.2020
"Интерпайп" запустил образовательные проекты "Техно-girls рулят!" и Interpipe Physics School

"Интерпайп" запустил образовательные проекты "Техно-girls рулят!" и Interpipe Physics School

02:28 21.02.2020
В Харькове отравились 3 детей, полиция открыла дело

В Харькове отравились 3 детей, полиция открыла дело

21:05 17.02.2020
В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли, третий госпитализирован

В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли, третий госпитализирован

12:02 12.02.2020
В Украине за 2019 год от преступлений пострадали 6 тыс. детей - Офис генпрокурора

В Украине за 2019 год от преступлений пострадали 6 тыс. детей - Офис генпрокурора

10:26 12.02.2020
Во Львовской области 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением

Во Львовской области 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала суток субботы боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

Число жертв коронавируса в мире достигло 5,373 тыс. человек, инфицировано более 140 тыс.

Боевики обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета

Ермак заявляет о неизменности формата ТКГ, где есть две стороны конфликта: Украина и Россия, а между ними находится ОБСЕ

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

ПОСЛЕДНЕЕ

Матч "Шахтер" – "Вольфсбург" отложен из-за ситуации с COVID-19

Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу – Гутерриш

Кличко: Мы начинаем капитальный ремонт дорог исторической части города - старого Подола

С начала суток субботы боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту очередной партии из 60 интернет-спутников Starlink

Первая леди Украины и руководство Киевской ОГА обсудили первые результаты проекта по улучшению системы питания в школах области

Кличко: К лету планируем завершить все работы на Шулявском путепроводе

Число жертв коронавируса в мире достигло 5,373 тыс. человек, инфицировано более 140 тыс.

Дания закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

Тимошенко: Команда президента в переговорах с Россией подписывает документы, которые противоречат украинским национальным интересам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА