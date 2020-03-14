В Ужгородском районе Закарпатья с диагнозом менингококковая инфекция госпитализированы 10 детей

Из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областную клиническую инфекционную больницу с 3 по 11 марта госпитализированы с диагнозом менингококковая инфекция 10 детей, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областной клинической инфекционной больнице в период с 3 по 11 марта в состоянии средней степени тяжести госпитализирован с диагнозом менингококковая инфекция 10 детей (2010 - 2019 рождения) из них 6 учеников Корытнянской ООШ", – сказано в утренней сводке ведомства опубликованной в субботу.

В ГСЧС подчеркнули, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.