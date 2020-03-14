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07:55 14.03.2020

Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу – Гутерриш

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Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу – Гутерриш

Сотрудники Секретариата ООН с 16 марта и до 12 апреля из-за распространения коронавируса будут работать удаленно, если в их присутствии не будет острой необходимости, заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я принял решение о том, что с понедельника 16 марта и по воскресенье 12 апреля 2020 года все сотрудники (Секретариата ООН - ИФ) будут работать дистанционно, кроме тех случаев, когда их физическое присутствие в здании требуется для выполнения принципиально важной работы", - говорится в заявлении генсекретаря.

Отмечается, что "через три недели ООН произведет оценку необходимости поддержания или сокращения нынешнего уровня числа сотрудников в здании".

В заявлении подчеркивается, что ООН при этом не прекращает свою работу.

"Сотрудники штаб-квартиры продолжат предоставлять необходимую поддержку деятельности наших представительств и миссий на земле, а также процессу межгосударственного взаимодействия", - заявил Гутерриш.

Ранее в четверг постпредство Филиппин при ООН в Нью-Йорке сообщило, что одна из сотрудниц миссии заболела коронавирусом. В письме миссии отмечалось, что диппредставительство в связи с этим было закрыто, а сотрудникам дано распоряжение соблюдать карантин. "Мы предполагаем, что все мы были заражены", - подчеркивалось в сообщении.

Источники также сообщили накануне "Интерфаксу", что по меньшей мере 25 дипломатических миссий при ООН в Нью-Йорке полностью или частично перешли на удалённый режим работы из-за распространения коронавируса. По их словам, решение полностью или частично перейти на работу из дома или же работать посменно приняли представительства некоторых стран Европы, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Один из собеседников агентства рассказал, что к концу недели в штаб-квартире ООН значительно возросло количество отменённых или перенесённых мероприятий, а также заметно сократилось присутствие сотрудников различных миссий и Секретариата.

"Тем не менее, даже те страны, которые ограничили режим работы, пока продолжают направлять своих представителей на ключевые встречи", - отметил другой собеседник агентства.

В городе Нью-Йорк на настоящий момент зафиксировано 154 случая заболевания коронавирусом.

Теги: #работа #режим #оон #коронавирус
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