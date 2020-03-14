События

07:16 14.03.2020

С начала суток субботы боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

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С начала суток субботы боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

С начала суток субботы боевики три раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, пострадавших среди украинских военнослужащих нет, за минувшие сутки вследствие 6 обстрелов ранение получил один военный, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска 3 раза обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… За текущие сутки потерь нет", – говорится в утренней сводке на странице штаба в субботу.

В частности обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" один обстрел, а именно: рядом с Березовым - из гранатометов различных систем.

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82-мм - 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; недалеко от Шум - из 120-мм минометов - 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82-мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки боевики осуществили 6 обстрелов. "Вчера, 13 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – уточнили в штабе.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: два раза вблизи Лебединского - из минометов калибра 82-мм боевики выпустили 11 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом со Славным - из станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов, а также боевики совершили обстрел из крупнокалиберного пулемета; неподалеку Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также вели огонь из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили два обстрела, а именно: неподалеку Орехово - из 82-мм миномета - 8 мин; рядом с Крымским - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, боевики совершили обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Теги: #оос #сводка
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