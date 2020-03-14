Первая леди Украины и руководство Киевской ОГА обсудили первые результаты проекта по улучшению системы питания в школах области

Первая леди Украины Елена Зеленская совместно с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым, в.и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василием Володиным и представителями Министерства образования и науки обсудили первые результаты проекта по улучшению системы школьного питания, а также договорились о дальнейших действиях в этом направлении.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, в начале марта в пяти школах Згуровского и Яготинского районов Киевской области стартовал пилотный проект, в рамках которого каждый ученик начальных классов ежедневно дополнительно к основному меню получает молоко и яблоко. Инициатива является бесплатной для учащихся и стала возможной благодаря спонсорской помощи местных производителей.

"Относительно подачи молока, то в Згуровском районе продукт расфасован в индивидуальные упаковки по 200 граммов, в Яготинском - спонсоры поставляют молоко в литровых пакетах, которое работники столовых разливают и раздают детям. В обоих случаях молоко пастеризованное", – сказано в сообщении.

Как отметили в КОГА, при воплощении проекта возникла проблема устаревших норм: пришлось получать отдельное разрешение от Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на то, чтобы дети могли пить пастеризованное молоко без дополнительного и излишнего кипячения.

В Офисе президента подчеркнули, что пилотный проект продлится до конца учебного года с учетом режима карантина, а с сентября запланировано масштабировать его на другие школы области.

"Дальнейшие шаги в рамках комплексной программы улучшения питания учащихся, о которых договорились во время встречи, также предусматривают обновление меню в 100% школах Киевской области, введение мультипрофильного подхода, а также разработку электронных версий меню для свободного доступа и контроля родителей", – сказано в сообщении.

Еще одним нововведением должен стать урок "Здоровое питание", методологию которого специалисты департамента образования и науки КОГА разрабатывают совместно с Институтом последипломного образования педагогических кадров. В перспективе также создание так называемых родительских команд, которые будут помогать с контролем качества продуктов и соблюдения меню.

Кроме того, КОГА планирует выделить 35 млн грн из областного бюджета для реконструкции пищеблоков и оборудования в школьных столовых. Эти средства пойдут не только на обновление и обустройство пищеблоков, но и на закупку необходимого современного оборудования.