События

02:27 14.03.2020

Число жертв коронавируса в мире достигло 5,373 тыс. человек, инфицировано более 140 тыс.

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Число жертв коронавируса в мире достигло 5,373 тыс. человек, инфицировано более 140 тыс.

По состоянию на 00:00 часов по московскому времени субботы, в мире насчитывалось 140 тыс. 730 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 5,373 тыс., поправились более 70 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

По сравнению с данными на 00:00 пятницы, число больных увеличилось в мире на 18,339 тыс. человек, скончавшихся - на 797.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В материковом Китае - 80,813 тыс. больных (скончались 3,176 тыс.), Италии - 17,660 (1,266 тыс.), Иране - 11,364 тыс. (514), Южной Корее - 7,979 тыс. (67), Испании - 4,231 тыс. (120), Франции - 3,661 тыс. (79), Германии - 3,062 тыс. (8), США - 1,678 (41), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера - 1,316 тыс. (22), Швейцария - 1,009 тыс. (6).

Менее 1 тыс., но более 100 больных начитывалось еще в 19 странах и районах мира: Нидерландах, Великобритании, Дании, Швеции, Австрии, Бельгии, Катаре, Сингапуре, Греции, Бахрейне, Малайзии, Австрии, Канаде, Гонконге, Израиле.

Данные не включают новые сведения об изменениях за истекшие сутки ситуации в Китае и Южной Корее, которые должны поступить в ближайшее время.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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