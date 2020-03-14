Дания закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

Власти Дании решили временно не пускать иностранцев на свою территорию, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Границы будут закрыты c 14 марта до 14 апреля. О таких мерах в пятницу объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции в Копенгагене.

Власти Дании осознают, что закрытие границ приведет к негативным последствиям для бизнеса и для жителей Дании, но ситуация демонстрирует, что такие решения оправданы, отметила Фредериксен.

"Мы видим, как ситуация в Италии стала катастрофической. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы мы справились с этой ситуацией по-другому", - сказала она.

Датчане, находящиеся за границей, смогут беспрепятственно вернуться домой. Также в страну все еще разрешен ввоз продуктов и лекарств.

Министерство иностранных дел Дании ранее рекомендовало гражданам страны не выезжать за ее пределы без необходимости.

"Вы не должны выезжать (из Дании - ИФ), если в этом нет крайней необходимости. Если вы уже находитесь за границей, вы должны вернуться как можно раньше", - заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод.

В Дании коронавирусом больны более 800 человек.