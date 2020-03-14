События

00:39 14.03.2020

Зеленский назначил Малюка первым замглавы СБУ вместо Нескоромного и уволил замглавы СБУ Карпенко

1 мин читать
Зеленский назначил Малюка первым замглавы СБУ вместо Нескоромного и уволил замглавы СБУ Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Малюка первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ вместо уволенного с этой должности Дмитрия Нескоромного.

      Соответствующие указы глава государства подписал 13 марта, сообщается на сайте президента Украины.

      Кроме того, Зеленский в пятницу уволил Александра Карпенко с должности заместителя главы СБУ и Владимира Киптенко с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

      Также президент назначил Владимира Краснянского начальником Управления СБУ в Днепропетровской области.

 

Теги: #сбу #кадры #назначение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:54 13.03.2020
Кабмин назначил трех, переназначил 17 и уволил 12 замминистров и госсекретарей министерств

Кабмин назначил трех, переназначил 17 и уволил 12 замминистров и госсекретарей министерств

12:49 13.03.2020
Правительство Украины примет кадровые решения для новых органов в сфере градостроительства на заседании 18-го марта

Правительство Украины примет кадровые решения для новых органов в сфере градостроительства на заседании 18-го марта

04:23 13.03.2020
В Харькове обезврежена группа автоворов, которую координировал один из российских "воров в законе" - СБУ

В Харькове обезврежена группа автоворов, которую координировал один из российских "воров в законе" - СБУ

12:00 12.03.2020
СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, поясняют в спецслужбе

СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, поясняют в спецслужбе

16:10 11.03.2020
Зеленский назначил главой Сумской ОГА Романа Грищенко – указ

Зеленский назначил главой Сумской ОГА Романа Грищенко – указ

12:39 11.03.2020
Кабмин назначил врио министра культуры Фоменко

Кабмин назначил врио министра культуры Фоменко

12:31 11.03.2020
Представительница Кабмина в Раде Шуляк подала в отставку

Представительница Кабмина в Раде Шуляк подала в отставку

11:16 11.03.2020
Кабмин назначил Шубина врио Минэкоэнерго

Кабмин назначил Шубина врио Минэкоэнерго

10:05 11.03.2020
Зеленский уволил Чернышова с должности главы Киевской ОГА и назначил врио главы ОГА его зама Володина - указы

Зеленский уволил Чернышова с должности главы Киевской ОГА и назначил врио главы ОГА его зама Володина - указы

20:11 10.03.2020
Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ

Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета

Ермак заявляет о неизменности формата ТКГ, где есть две стороны конфликта: Украина и Россия, а между ними находится ОБСЕ

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

Зеленский призвал украинцев не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Крымского, ранен военнослужащий ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Ермак: Украина не может автоматически выполнять Минские договоренности в их нынешнем виде, но и выход из них принесет катастрофические последствия

Боевики обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета

Ермак заявляет о неизменности формата ТКГ, где есть две стороны конфликта: Украина и Россия, а между ними находится ОБСЕ

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

Зеленский призвал украинцев не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов

Зеленский: Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на свободу мирных собраний, а забота о гражданах

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Крымского, ранен военнослужащий ВСУ

Зеленский призвал руководителей предприятий разрешить сотрудникам работать удаленно

Украинские военные будут максимально защищены в условиях коронавируса, они защищают нас от вируса посягательства на территорию Украины – Зеленский

Экс-глава правительства Гройсман: кризис в Украине произошел бы и без коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА