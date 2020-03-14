Зеленский назначил Малюка первым замглавы СБУ вместо Нескоромного и уволил замглавы СБУ Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Малюка первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ вместо уволенного с этой должности Дмитрия Нескоромного.

Соответствующие указы глава государства подписал 13 марта, сообщается на сайте президента Украины.

Кроме того, Зеленский в пятницу уволил Александра Карпенко с должности заместителя главы СБУ и Владимира Киптенко с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

Также президент назначил Владимира Краснянского начальником Управления СБУ в Днепропетровской области.