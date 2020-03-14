Ермак заявляет о неизменности формата ТКГ, где есть две стороны конфликта: Украина и Россия, а между ними находится ОБСЕ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что формат Трехсторонней контактной группы в Минске, где есть две стороны конфликта на Донбассе: Украина и Россия, и между ними находится ОБСЕ, останется неизменным.

"Сегодня формат Трехсторонней контактной группы, где есть две стороны конфликта: Украина и Россия, и между ними – ОБСЕ, не изменился. То есть сегодня в политической подгруппе мы не изменили Минский формат", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.