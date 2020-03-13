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23:59 13.03.2020

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

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S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", краткосрочные рейтинги "B" и рейтинги по национальной шкале "uaA", прогноз по ним "стабильный".

"Несмотря на укрепление фундаментальных факторов, включая увеличение валютных резервов, скромный дефицит бюджета и сокращение государственного долга к ВВП, Украина сталкивается с рисками, связанными с ухудшением ситуации в мировой экономике и финансах", - отмечается в сообщении агентства в ночь на субботу.

S&P добавляет, что не ясными в настоящее время являются последствия недавних перестановок в правительстве на динамику реформ в Украине и отношения страны с ключевыми кредиторами.

Теги: #украина #sp #рейтинг
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Интерфакс-Украина
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