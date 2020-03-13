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23:29 13.03.2020

Зеленский призвал украинцев не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов

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Зеленский призвал украинцев не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов заболевания.

"От каждого из нас очень многое зависит. Каждый человек, у которого проявляются даже легкие симптомы заболевания, должен самоизолироваться в течение как минимум семи детей, и обязательно обратиться к семейному врачу", - сказал он в своем обращении к украинскому народу, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.

Зеленский призвал украинцев предпринимать простые меры личной гигиены: мыть руки с мылом тщательно и не менее 30 секунд: пользоваться дезинфектором; здороваться, не пожимая руки, и не целуя друг друга в щеки; держать дистанцию в один метр.

"Следует помнить, что гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса. Необходимы критическое мышление, холодная голова и меры гигиены. Среди прочего нужна и информационная гигиена. Не ведитесь, пожалукйста, на провокации Интернет-аферистов, которые за деньги хотят просто посеять панику среди нас, среди украинцев. Вирус паники хуже коронавируса", - призвал он.

Президент подчеркнул, что украинцы пережили и их не одолели "птичий грипп, свиной грипп и испанский грипп". "Мы сильные, и у нас все будет хорошо! Желаю вам 36,6. Будьте здоровы, дорогие украинцы!", - сказал он.

Теги: #коронавирус #самоизоляция
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