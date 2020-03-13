Зеленский: Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на свободу мирных собраний, а забота о гражданах

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что временный запрет на проведение массовых мероприятий в Украине – это не посягательство на свободу мирных собраний, а забота о гражданах.

"Также хочу ответить некоторым политикам: если бы мы боялись мнения общества, митингов, мы бы не открывали улицу Банковую. Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев", - сказал он в своем обращении к украинскому народу, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.

"Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад, и тогда будем митинговать себе на здоровье", - отметил Зеленский.