События

23:21 13.03.2020

Зеленский: Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на свободу мирных собраний, а забота о гражданах

1 мин читать
Зеленский: Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на свободу мирных собраний, а забота о гражданах

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что временный запрет на проведение массовых мероприятий в Украине – это не посягательство на свободу мирных собраний, а забота о гражданах.

"Также хочу ответить некоторым политикам: если бы мы боялись мнения общества, митингов, мы бы не открывали улицу Банковую. Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев", - сказал он в своем обращении к украинскому народу, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.

"Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад, и тогда будем митинговать себе на здоровье", - отметил Зеленский.

Теги: #коронавирус #массовые_мероприятия #запрет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:29 13.03.2020
Зеленский призвал украинцев не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов

Зеленский призвал украинцев не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов

23:10 13.03.2020
Зеленский призвал руководителей предприятий разрешить сотрудникам работать удаленно

Зеленский призвал руководителей предприятий разрешить сотрудникам работать удаленно

23:02 13.03.2020
Украинские военные будут максимально защищены в условиях коронавируса, они защищают нас от вируса посягательства на территорию Украины – Зеленский

Украинские военные будут максимально защищены в условиях коронавируса, они защищают нас от вируса посягательства на территорию Украины – Зеленский

22:51 13.03.2020
Для приема сложных больных в Украине подготовлено более 12 тыс. мест в инфекционных стационарах

Для приема сложных больных в Украине подготовлено более 12 тыс. мест в инфекционных стационарах

22:43 13.03.2020
Зеленский заверил, что в аптеках будут маски, дезинфекторы и другие необходимые средства в достаточном количестве и по доступным ценам

Зеленский заверил, что в аптеках будут маски, дезинфекторы и другие необходимые средства в достаточном количестве и по доступным ценам

22:11 13.03.2020
Грузовые пункты пропуска на границе продолжат работать, экипажи грузового транспорта будут проверять экспресс-тестами - президент

Грузовые пункты пропуска на границе продолжат работать, экипажи грузового транспорта будут проверять экспресс-тестами - президент

22:08 13.03.2020
С 16 марта иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины – Зеленский

С 16 марта иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины – Зеленский

22:05 13.03.2020
МИД Украины сообщило о смерти украинки от коронавируса в Италии

МИД Украины сообщило о смерти украинки от коронавируса в Италии

21:58 13.03.2020
В Черновицкой области с 14 марта вводится режим чрезвычайной ситуации

В Черновицкой области с 14 марта вводится режим чрезвычайной ситуации

21:43 13.03.2020
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета

Ермак заявляет о неизменности формата ТКГ, где есть две стороны конфликта: Украина и Россия, а между ними находится ОБСЕ

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

Зеленский призвал украинцев не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Крымского, ранен военнослужащий ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил Малюка первым замглавы СБУ вместо Нескоромного и уволил замглавы СБУ Карпенко

Ермак: Украина не может автоматически выполнять Минские договоренности в их нынешнем виде, но и выход из них принесет катастрофические последствия

Боевики обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета

Ермак заявляет о неизменности формата ТКГ, где есть две стороны конфликта: Украина и Россия, а между ними находится ОБСЕ

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Крымского, ранен военнослужащий ВСУ

Экс-глава правительства Гройсман: кризис в Украине произошел бы и без коронавируса

Трамп распорядился о покупке большого количества нефти для формирования стратегического запаса

Зеленский призвал всех желающих граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потому что потом будет полностью закрыто регулярное авиасообщение

НБУ разработает кредитную программу поддержки бизнеса и населения – Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА