Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Крымского, ранен военнослужащий ВСУ

Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрел украинских позиций вблизи Крымского на Донбассе, в результате чего осколочные ранения получил украинский военнослужащий, который был госпитализирован, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"Сегодня, 13 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское. Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Эвакуационной техникой военный доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь", – сообщили на странице штаба ООС в Фейсбук в пятницу вечером.

Украинские военные подчеркнули, что боевики в очередной раз целенаправленно нарушают режим прекращения огня и "не желают придерживаться существующих мирных договоренностей".

"Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", – добавили в штабе.