Зеленский призвал руководителей предприятий разрешить сотрудникам работать удаленно

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей украинских предприятий разрешить своим сотрудникам работать удаленно.

"Лично от меня просьба к руководителям предприятий: по возможности позвольте своим сотрудникам работать дома, дистанционно. Особенно речь идет о том, у кого есть дети, и не с кем их оставить из-за карантина в школах и детских садах", - сказал он в своем обращении к украинскому народу, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.