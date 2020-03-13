Для приема сложных больных в Украине подготовлено более 12 тыс. мест в инфекционных стационарах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для приема сложных больных в Украине подготовлено более 12 тыс. мест в инфекционных стационарах.

"Для приема сложных случаев подготовлено более 12 тыс. мест в инфекционных стационарах. Есть более 2 тыс. врачей-инфекционистов и более 5 тыс. среднего медицинского персонала", - сказал он в своем обращении к украинскому народу, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.

Зеленский подчеркнул, что принимаются меры, чтобы максимально повысить способность больниц принимать необходимое количество пациентов для интенсивной терапии, проводятся переговоры с международными партнерами о предоставлении гуманитарной помощи, в частности, медицинского оборудования.

"Украинской таможне поручено осуществлять оформление таких грузов быстро, не более чем за один день", - отметил он.

По его словам, Государственная служба контроля над качеством пищевых продуктов усилит контроль над системой водоснабжения и водоотвода.