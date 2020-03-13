Зеленский заверил, что в аптеках будут маски, дезинфекторы и другие необходимые средства в достаточном количестве и по доступным ценам

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в аптеках будут маски, дезинфекторы и другие необходимые средства в достаточном количестве и по доступным ценам, и призвал не использовать ситуацию с коронавирусом ради наживы.

"Мы провели беседу с производителями, поставщиками и аптекарями. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать: это война и здоровье людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене", - сказал он в своем обращении к украинскому народу, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.

Зеленский указал, что государство экономически простимулирует запуск производства средств индивидуальной защиты.

"Я также прошу поставщиков и розничные сети не спекулировать на ценах на продукты и не наживаться на людях", - заявил он.