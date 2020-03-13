Грузовые пункты пропуска на границе продолжат работать, экипажи грузового транспорта будут проверять экспресс-тестами - президент

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что грузовые пункты пропуска на государственной границе продолжать работать, а экипажи грузового транспорта будут проверять экспресс-тестами для выявления коронавируса.

"Грузовые пункты пропуска, авиа, железнодорожные, морские и автомобильные продолжат работать. Экипажи судов, самолетов, грузовых автомобилей будет подвергнуты медицинской проверке экспресс-тестами", - сказал он в своем обращении к украинскому народу, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.