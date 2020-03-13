С 16 марта иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что с 16 марта граждане других государств не смогут попасть на территорию Украины.

"Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00:01 16 марта 2020 года иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины: ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни любыми другими способами", - сказал он в своем обращении к украинскому народу, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.

Зеленский указал, что исключение составят только иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, в частности, представители официальных международных организаций и дипломатических миссий.

"Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно", - отметил он.