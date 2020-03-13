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22:05 13.03.2020

МИД Украины сообщило о смерти украинки от коронавируса в Италии

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МИД Украины сообщило о смерти украинки от коронавируса в Италии

В Италии умерла украинка, у которой выявили коронавирус COVID-19, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Сегодня в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким", - сообщило министерство в Twitter в пятницу.

Как сообщила ранее в Facebook пользователь Оксана Федькив, речь идет о гражданке Украины Раисе Малышевой (1954 г. рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в г. Ровато провинции Брешия и четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц города Кьяри с подозрением на COVID-19.

Теги: #италия #смерть #украинка #коронавирус
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Интерфакс-Украина
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