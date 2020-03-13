В Черновицкой области с 14 марта вводится режим чрезвычайной ситуации

Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук объявил о введении в области из-за двух подтвержденных случаях коронавируса с 14 марта режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

"Как известно, мы имеем второй подтвержденный случай инфекции в нашей области. И теперь это не только город Черновцы, но и один из районов нашей области. Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего дня чрезвычайной ситуации на территории Черновицкой области", - заявил он в специальном видеообращении на своей странице в Фейсбук.

Осачук подчеркнул, что коронавирусная инфекция распространяется очень быстро и является "неощутимой" и "невидимой". Он призвал всех без исключения жителей Черновицкой области максимально оставаться дома.

На время режима ЧС в области будут закрыты все строительные гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры и рынки, кроме продуктовых.