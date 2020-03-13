Гройсман: В вопросе введения рынка земли можем сделать непоправимую ошибку

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает введение в Украине свободного оборота земель без ограничений для юридических лиц и с возможностью сконцентрировать в одних руках до 10 тыс. га сельскохозяйственных угодий непоправимой ошибкой, сомневается в докапитализации страны и стимулировании развития экономики.

"Если самоцель - продавать землю и считать это реформой, то это неправильно. Рынок земли должен дать синергию, стать реальным стимулом развития. А в законопроекте, который сейчас рассматривается парламентом, есть огромный недостаток. Речь идет о концентрации земли в одних руках 10 тыс. га. Миллионеры и миллиардеры найдут 10-20-50 подставных физлиц, закружат их договорами, на них купят эту землю, сами будут владеть этой землей и заберут ее потом под залог, концентрируя в своих руках 100-200-500 тыс. га земли", – сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

Экс-премьер также задается вопросом относительно использования средств, полученных от продажи земли.

"У меня вопрос - а где здесь люди, украинцы? Где здесь украинский интерес? Докапитализируется страна? Хорошо. Но это временно. Сейчас деньги взяли, а завтра их кто-то потратил. Это одноразовый доход, который я не уверен, что именно государство получит", – считает Гройсман.

Экс-глава правительства напомнил, что в свое время предлагал другую модель запуска рынка земли - только на уровне фермеров. Эта модель, по словам политика, приемлема и для аграриев, и для международных партнеров Украины - прежде всего Всемирного банка.

"Моя идеология в следующем - надо возродить фермерский класс. Фермер, как физлицо, может приобрести 200 га земли. Не хватит 200, хорошо - 500. В одни украинские руки. Без иностранцев, без юридических компаний. Одновременно будет создан фонд, в котором каждый фермер мог бы взять на 25 лет кредит под покупку 200-500 га земли. Кредит в гривне, процент на уровне инфляции. Точка", – Гройсман.