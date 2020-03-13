События

21:37 13.03.2020

Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом

2 мин читать
Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом

В Польше принято решение о временном закрытии границ для иностранных граждан, сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны.

"Перед лицом всемирной эпидемии или, собственно, пандемии, самые важные слова - безопасность и ответственность. Ответственное действие, которое может привести к тому, что мы минимизируем последствия этой пандемии. Поэтому мы решили ввести состояние эпидемической угрозы. Мы принимаем решение о временном восстановлении границ. Сначала на 10 дней", - заявил в пятницу премьер-министр страны Матеуш Моравецкий журналистам в Варшаве, сообщают СМИ.

По его словам, страна закрывает границы только для иностранцев, польским гражданам дорога домой открыта. Но каждый польский гражданин будет направлен на 14-дневный карантин по прибытии в страну.

Также с воскресенья будет приостановлено воздушное и железнодорожное сообщение.

Внутрипольское воздушное и автомобильное движение остается без изменений. Магазины будут открыты.

"Но с ночи с пятницы на субботу в Польше будет ограничена деятельность торговых галерей, а также деятельность баров и ресторанов. За пределами торговых галерей ограничения не действуют. Все магазины и пункты обслуживания, а также банки остаются открыты. Мы также приняли решение приостановить работу всех пабов, ресторанов, кафе, клубов и баров. Но все эти заведения могут по-прежнему предоставлять услуги "вынос", - сказал глава правительства.

Контроль при помощи тепловизоров и измерителей температуры осуществляют польские медицинские специалисты. При этом поляки ввели новшество - заполнение специальной карты, где необходимо указать различные данные, которые помогут осуществлять дальнейший контроль за путешественником. И если раньше в пунктах пропуска на польской стороне работали несколько полос движения, то в настоящее время - одна.

Теги: #границы #коронавирус #польша #закрытие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:43 13.03.2020
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

21:11 13.03.2020
В Молдове объявлен "красный код" из-за коронавируса

В Молдове объявлен "красный код" из-за коронавируса

20:51 13.03.2020
Украина ужесточит порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, чтобы избежать распространения коронавируса - Данилов

Украина ужесточит порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, чтобы избежать распространения коронавируса - Данилов

20:48 13.03.2020
Украина полностью закрывает пассажирское авиасообщение с другими странами с 17 марта – Разумков

Украина полностью закрывает пассажирское авиасообщение с другими странами с 17 марта – Разумков

20:44 13.03.2020
Экс-премьер Гройсман советует властям в вопросе противодействия коронавирусу соблюдать рекомендации ВОЗ

Экс-премьер Гройсман советует властям в вопросе противодействия коронавирусу соблюдать рекомендации ВОЗ

20:34 13.03.2020
В Эстонии диагностировано 79 случаев заболевания коронавирусом

В Эстонии диагностировано 79 случаев заболевания коронавирусом

20:33 13.03.2020
Фонд Рината Ахметова намерен купить для Донецкой области анализатор для лабораторного выявления коронавируса

Фонд Рината Ахметова намерен купить для Донецкой области анализатор для лабораторного выявления коронавируса

19:48 13.03.2020
Украина должна побороться за получение европейских заказов, переносимых из Китая из-за коронавируса – глава ТПП

Украина должна побороться за получение европейских заказов, переносимых из Китая из-за коронавируса – глава ТПП

19:39 13.03.2020
В Великобритании отложили на год выборы мэра Лондона из-за коронавируса

В Великобритании отложили на год выборы мэра Лондона из-за коронавируса

19:37 13.03.2020
Турция приостанавливает полеты в девять стран Европы до середины апреля

Турция приостанавливает полеты в девять стран Европы до середины апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Украина ужесточит порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, чтобы избежать распространения коронавируса - Данилов

Украина полностью закрывает пассажирское авиасообщение с другими странами с 17 марта – Разумков

Граждане Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, будут доставлены на родину спецбортом - замглавы Офиса президента

СНБО запретил выездные проверки для борьбы с коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман: В вопросе введения рынка земли можем сделать непоправимую ошибку

Профильный комитет отклонил законопроект про отмену медреформы

Суд избрал меру пресечения всем задержанным по делу о срыве организованной Сивохо презентации

Граждане Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, будут доставлены на родину спецбортом - замглавы Офиса президента

Врио премьера Румынии решил уйти на карантин после контакта с зараженным коронавирусом

У мэра Майами Суареса подтвержден коронавирус

РФ с 16 марта ограничивает авиасообщение с ЕС, Швейцарией и Норвегией

СНБО запретил выездные проверки для борьбы с коронавирусом

Около 100 украинцев застряли на границе Италии и Словении

Европа стала эпицентром пандемии коронавируса - глава ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА