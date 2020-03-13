Профильный комитет отклонил законопроект про отмену медреформы

Комитет верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования отклонил законопроект о признании недействительным закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", согласно которому с 1 апреля 2020 года должен начаться второй этап реформы финансирования системы здравоохранения.

Об этом на брифинге в Киеве в пятницу сообщил после заседания комитета сообщил его глава Михаил Радуцкий.

"Мы говорим о том, что реформа будет продолжаться. 1 апреля ничего не отменяется", - сказал он.

Вместе с тем, Радуцкий отметил, что Национальная служба здоровья Украины в понедельник представит депутатам предложения по усовершенствованию механизмов участия в реформе, в частности, инфекционных больниц.

"Есть вопросы по инфекционным больницам. НСЗУ взяло один день, чтобы подготовить предложения", - сказал он.

Кроме того, Радуцкий сообщил, что НСЗУ также представит механизмы возможности вхождения в реформу клиник, которые пока не могут выполнить требования НСЗУ, предъявляемые к контрактируемым медучреждения.

По словам и.о. главы НСЗУ Оксаны Мовчан, клиники должны будут выполнить так называемые отложенные условия в течение полугода.

Мовчан уточнила, что речь идет, главным образом, о дозакупке оборудования.

"Мы будем подписывать контракты со всеми клиниками", - сказала она.

Кроме того, Радуцкий сообщил, что министр здравоохранения Илья Емец представит профильному комитету свое видение концепции стратегии развития системы здравоохранения.