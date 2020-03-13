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20:51 13.03.2020

Украина ужесточит порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, чтобы избежать распространения коронавируса - Данилов

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Украина ужесточит порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, чтобы избежать распространения коронавируса - Данилов

Украина введет жесткие ограничительные меры по порядку пересечения линии разграничения на Донбассе для предотвращения распространения коронавируса в Украине, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

"У нас сегодня было заседание Совета национальной безопасности и обороны. Мы приняли ограничительные меры по порядку пересечения линии разграничения. Я могу сказать, что мы приняли довольно жесткие меры, но они являются крайне необходимыми в такой ситуации, в какой мы с вами сегодня находимся", - сказал он в эфире программы "Подробности недели"

Данилов подчеркнул, что жители этих территорий являются украинцами, и в случае обращения за помощью в Украине, "они обязательно эту помощь получат".

"Но имеем понимание, что те меры, которые предпринимаем, они будут беспрецедентными. Если надо будет их усиливать, мы обязательно это будем делать", - добавил Секретарь СНБО Украины.

Данилов напомнил, что 12 случаев заражения коронавирусом зафиксированы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей: 8 людей из Горловки и 4 - из Енакиево.

Теги: #коронавирус #ордло
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