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20:48 13.03.2020

Украина полностью закрывает пассажирское авиасообщение с другими странами с 17 марта – Разумков

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Украина полностью закрывает пассажирское авиасообщение с другими странами с 17 марта – Разумков

Пассажирское сообщение Украины с другими странами будет полностью закрыто в полночь 17 марта, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Относительно пассажирского сообщения. 17 марта с 00 часов оно будет полностью ограничено", - сказал он в эфире телеканала NewsOne в пятницу вечером.

На встречный вопрос, идет ли речь о полном прекращении авиасообщения, Разумков ответил: "Пассажирского сообщения - полностью. Авиа".

Впоследствии он уточнил, что соответствующие меры вводятся сроком на две недели, то есть до конца марта. "Введены эти нормы на две недели пока что. Я надеюсь, что нам не придется их продлевать", - сказал Разумков.

На вопрос, будут ли открытыми впредь пограничные железнодорожные и автомобильные переходы и пункты пропуска на морском транспорте, спикер ответил: "По состоянию на сегодня ситуация именно такова". "Если мы говорим о сухопутном и морском (транспорте – ИФ), в первую очередь сухопутном, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства… Авиационный транспорт – не единственный, и я думаю, что будут другие механизмы возвращения граждан. Однако выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут", - сказал он.

По словам спикера, возвращение граждан Украины через сухопутную границу "достаточно легко обеспечить, учитывая возможности пунктов пропуска", а на авиатранспорте невозможно организовывать пассажирские рейсы исключительно для граждан Украины. "Сейчас делается все, чтобы обеспечить тестами пункты пересечения (на границе – ИФ) и для людей, у которых будут обнаружены признаки заболевания, проводить соответствующее тестирование", - сказал Разумков.

Теги: #коронавирус #авиация #украина #спикер
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