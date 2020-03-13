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20:44 13.03.2020

Экс-премьер Гройсман советует властям в вопросе противодействия коронавирусу соблюдать рекомендации ВОЗ

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Экс-премьер Гройсман советует властям в вопросе противодействия коронавирусу соблюдать рекомендации ВОЗ

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в вопросах распространения коронавируса Covid-19 нужно выполнять все рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и обеспечивать дополнительную защиту врачам и людям пожилого возраста, которые составляют особо уязвимую группу риска.

"Сейчас надо выполнять системные шаги - чтобы сохранить украинцев. Как по "методичке". И она должна быть доступна всем - от сельского головы до глав ОГА, министерств и ведомств, чтобы все понимали, что в каких ситуациях делать. Важно позаботиться о врачах. Это те, кто сегодня на "передовой". Они должны быть обеспечены всем, чтобы и сами были защищены. Важно провести ряд мероприятий защиты людей от 60 лет. Это наши родители, наши мамы-папы, бабушки-дедушки. Они в группе риска", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

Политик подчеркнул, что меры, которые предпринимает власть - по закупке тестов, контроля границы, введение карантинных мер - правильные.

"Но это надо было делать раньше - чтобы минимизировать возможные последствия распространения болезни. Об угрозе говорили еще в декабре", - отметил Гройсман.

Он напомнил, что из личного опыта - и мэра Винницы, и руководителя государственного уровня, - знает: предупредительные меры работают и спасают жизни.

По словам экс-главы правительства, следующий шаг - информация. "Надо четко, ритмично и системно, раз-два в сутки, говорить о том, что происходит, что есть в наличии, какие меры принимаются - чтобы люди были проинформированы. Такая ясность сделает свое дело - с точки зрения и локализации, и нераспространения, и лечения. Очевидно, что на следующей неделе мы услышим об увеличении диагностированных случаев заболевания - поступят закупленные Минздравом тест-системы. Но для этого надо относиться спокойно. Паника не лечит. Вместо этого нужно опираться на информацию ВОЗ и имеющийся опыт", - сказал Гройсман.

Экс-премьер также посоветовал не прибегать во время карантина к обсуждению вопросов, которые разъединяют общество и вызывают различные, в том числе, конфронтационные реакции.

"Думаю, что важные решения в карантинном режиме принимать не надо. Важно убрать все вопросы, которые могут быть дискуссионными, а сконцентрироваться на борьбе с двумя явлениями - коронавируса и вызовами экономического кризиса", - подчеркнул Гройсман.

Теги: #гройсман #коронавирус #рекомендации
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