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20:33 13.03.2020

Фонд Рината Ахметова намерен купить для Донецкой области анализатор для лабораторного выявления коронавируса

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Фонд Рината Ахметова намерен купить для Донецкой области анализатор для лабораторного выявления коронавируса

Фонд Рината Ахметова по решению учредителя и в координации с Министерством здравоохранения в кратчайшие сроки закупит и передаст в г.Мариуполь Донецкой области анализатор проб Convergys PCRtist в комплекте с тест-картриджами для него, сообщается на сайте Фонда в пятницу.

"Оборудование предназначено для качественного определения в лабораторных условиях нового коронавируса Covid-19, который вызывает тяжелые осложнения. Анализатор выдаёт результаты теста всего за 2 часа… Такое оборудование реально помогает предотвратить распространение болезни. Экспресс-тестирование на месте – самый эффективный способ выявления заболевания и позволяет значительно ускорить диагностику коронавируса. Оборудование будет установлено в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Донецкая область в настоящее время остается единственной, где отсутствует необходимое оборудование и тесты для проведения анализов на коронавирус в лабораторных условиях. Директор ГУ "Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины" Василий Гончаренко отметил, что сейчас пробы из Донецкой области для анализа приходится доставлять в Киев, что отнимает много времени и ресурсов, а для точности анализа отобранный материал следует привезти в лабораторию в максимально короткие сроки, при этом соблюдая правила обращения с образцами во время транспортировки.

По его словам, анализатор проб на коронавирус Convergys PCRtist настолько автоматизирован, что практически полностью исключает влияние человеческого фактора на процедуру тестирования, значительно сокращает время исследования и риск ошибок. С его помощью результаты анализа можно получить менее, чем за два часа.

Фонд Рината Ахметова также передал Министерству здравоохранения Украины оборудование для спасения больных с осложнениями, а также средства индивидуальной защиты для врачей: аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Servo-I Universal і Servo Air и кислородные концентраторы для них – по 4шт.; изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV – 30/40 – 1шт.; защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой Eobo-20 EgoZlin – 1 шт.; защитные одноразовые комбинезоны – 400 шт.; инфракрасные термометры с лазерной указкой – 80 шт.; защитные маски – 10 тыс шт. Ранее в санаторий "Новые Санжары" в Полтавской области были доставлены средства защиты для врачей и сотрудников медучреждения.

Теги: #коронавирус #фонд_ахметова #оборудование
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