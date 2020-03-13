В Великобритании отложили на год выборы мэра Лондона из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес на год региональные выборы и выборы мэров, в том числе в Лондоне, сообщает газета The Daily Telegraph.

Джонсон подтвердил, что выборы не состоятся до мая 2021 года из-за опасений того, что они совпадут с пиком заражения коронавирусом в стране.

Ранее в избиркоме посоветовали британскому правительству отложить выборы. Комиссия отметила рост рисков для проведения выборов и возможность того, что многие британцы не смогут прийти на выборы.

Региональные выборы в Великобритании были запланированы на 7 мая 2020 года.