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19:37 13.03.2020

Турция приостанавливает полеты в девять стран Европы до середины апреля

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Турция приостанавливает полеты в девять стран Европы до середины апреля

Турция до 17 апреля приостанавливает авиаперелеты в ФРГ, Францию, Испанию, Норвегию, Данию, Бельгию, Австрию, Швецию и Нидерланды из-за ситуации с коронавирусом, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

"С 8:00 субботы (14 марта - ИФ) перелеты в Германию, Францию, Испанию, Норвегию, Данию, Бельгию, Австрию, Швецию и Нидерланды будут остановлены до 17 апреля", - заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Турхан.

Ранее Турция уже приостановила авиасообщение с Китаем, Ираном, Ираком, Италией и Южной Кореей.

Со следующей недели в Турции будут закрыты школы и университеты на трехнедельный перерыв. Без зрителей будут проходить спортивные мероприятия до конца апреля.

На турецкой территории пять человек заражены вирусом. Все они связаны с первым заразившимся в стране, который вернулся из Европы.

Теги: #коронавирус #турция #авиаперелеты
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