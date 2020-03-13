Турция приостанавливает полеты в девять стран Европы до середины апреля

Турция до 17 апреля приостанавливает авиаперелеты в ФРГ, Францию, Испанию, Норвегию, Данию, Бельгию, Австрию, Швецию и Нидерланды из-за ситуации с коронавирусом, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

"С 8:00 субботы (14 марта - ИФ) перелеты в Германию, Францию, Испанию, Норвегию, Данию, Бельгию, Австрию, Швецию и Нидерланды будут остановлены до 17 апреля", - заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Турхан.

Ранее Турция уже приостановила авиасообщение с Китаем, Ираном, Ираком, Италией и Южной Кореей.

Со следующей недели в Турции будут закрыты школы и университеты на трехнедельный перерыв. Без зрителей будут проходить спортивные мероприятия до конца апреля.

На турецкой территории пять человек заражены вирусом. Все они связаны с первым заразившимся в стране, который вернулся из Европы.