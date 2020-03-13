У мэра Майами Суареса подтвержден коронавирус

Тесты мэра Майами Фрэнсиса Суареса на заражение коронавирусом дали положительный результат, сообщает в пятницу The Hill.

"Подтверждено, что у меня есть коронавирус. Я сделал тест, и он оказался положительным", - заявил он.

Суарес вместе с сенатором Риком Скоттом и рядом других американских официальных лиц встречался ранее на этой неделе с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, который приезжал на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. У сотрудника Болсонару, сопровождавшего его в поездке, подтвердили заражение коронавирусом.

Ранее сам Болсонару опроверг сообщения СМИ, утверждавших, что он заразился коронавирусом.