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19:22 13.03.2020

СНБО запретил выездные проверки для борьбы с коронавирусом

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СНБО запретил выездные проверки для борьбы с коронавирусом

Одной из мер по борьбе с распространением в Украине коронавируса, одобренных Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), является запрет выездных проверок бизнеса, сообщила замглавы офиса президента Юлия Ковалив.

"Для государства нет более важного приоритета, чем жизнь, здоровье и безопасность граждан. Именно поэтому на сегодняшнем заседании СНБО были приняты непростые, но сверхважные в нынешней ситуации решения", – подчеркнула она в своем Facebook.

По словам Ковалив, вводится также упрощенная система закупок товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Теги: #проверки #запрет
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