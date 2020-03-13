Около 100 украинцев застряли на границе Италии и Словении

Посольства Украины в Италии и Словении работают над решением проблемы украинцев, заблокированных на границе между двумя европейскими странами из-за принятых там мер по противодействию распространению нового коронавируса Covid-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Держу на контроле ситуацию с гражданами Украины, которые застряли на границе со Словенией. Консул будет с ними на связи. Посольства в Италии и Словении работают над решением проблемы. Обрабатываем варианты, но уверяю каждого, кто оказался в этой ситуации: мы вас вытащим!", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.

Ранее СМИ сообщили, что группа из 100 украинцев оказалась заблокированной на границе между Италией и Словенией, поскольку словенские пограничники не пускают их в страну из-за мер по противодействию распространению коронавируса.