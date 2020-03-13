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18:50 13.03.2020

Европа стала эпицентром пандемии коронавируса - глава ВОЗ

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Европа стала эпицентром пандемии коронавируса - глава ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что эпицентр пандемии нового типа коронавируса COVID-19 переместился в европейские страны.

"Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.

Он отметил, что теперь на европейские страны проходится больше случаев заражения и летальных исходов, чем на все остальные страны мира вместе взятые, если не считать Китая.

Гебрейесус также сообщил, что, по данным ВОЗ, в мире сейчас насчитывается более 130 тыс. случаев заражения коронавирусом.

"ВОЗ сообщили о более чем 132 тыс. случаях COVID-19 из 132 стран и территорий", - добавил глава всемирной организации.

Он призвал все страны к "всеобъемлющему подходу" в сдерживании распространения коронавируса.

"Не только отдельно медицинская проверка, не только отдельно отслеживание контактов (заболевших - ИФ), не только отдельно карантин и не только введение мер по сдерживанию контактов. А все эти меры вместе", - сказал Гебрейесус.

Ранее на этой неделе ВОЗ объявила пандемию в связи с продолжением распространения коронавируса.

Теги: #ес #воз #коронавирус
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