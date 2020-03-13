Скончавшуюся в Радомышле женщину госпитализировали в больницу, которая не была определена для помощи пациентам с коронавирусом COVID-19

Скончавшуюся от коронавирус COVID-19 в Радомышле Житомирской области женщину госпитализировали в больницу, которая не была определена для помощи пациентам с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

"Важный момент: нужно госпитализировать пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19 в те медицинские учреждения, которые были определены Минздравом для оказания такой помощи. В Радомышле ситуация в том, что это учреждение не было определено для оказания медпомощи при коронавирус COVID-19. Вопрос к тем, кто ее туда повез в нарушение всех алгоритмов, которые были прописаны", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Дубров также отметил, что женщина длительное время не обращалась за медпомощью.

По его словам, "в принципе, большинство стран справляются, в отличие от Италии, где коллапс".

Дубров считает, что при соблюдении правильных алгоритмов действий "мы из ситуации спокойно выходим".

"В принципе, большинство стран справляются, в отличие от Италии, где коллапс. Я не понимаю, почему не отменили рейсы из Италии. Это нужно было позавчера сделать, не карантин вводить, а отменить рейсы из Италии", - сказал он, подчеркнув, что распространению вируса в Италии во многом способствовало нарушение правил инфекционной безопасности работниками больниц.