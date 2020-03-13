События

17:36 13.03.2020

SkyUp предлагает возможность возврата 100% стоимости билета на все рейсы с вылетом до 31 мая

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SkyUp предлагает возможность возврата 100% стоимости билета на все рейсы с вылетом до 31 мая

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) предлагает своим клиентам возможность возврата полной стоимости билеты на все рейсы, приобретенные с 13 марта по 30 апреля 2020 года с вылетом до 31 мая 2020 года.

Как сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook, предложение будет действовать независимо от тарифа билета. Единственное условие: обратится с запросом о возврате средств не позднее трех дней до вылета.

Кроме того, пассажиры, которые приобрели билеты до Неаполя с вылетом до 30 апреля, могут бесплатно изменить дату поездки.

Теги: #коронавирус #skyup
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Интерфакс-Украина
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