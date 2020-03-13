В Житомирской области есть два подозрения на коронавирус
Двоих пациентов в Житомирской области проверяют на коронавирусную инфекцию, сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в ходе пресс-брифинга в пятницу.
"Сейчас проверяется информация о возможном заболевания двух пациентов - в Бердичеве и Житомире",- сообщил он.
Бунечко также отметил, что в Радомышле, где от коронавируса в пятницу скончалась женщина, проводятся все необходимые меры по дезинфекции.
"Проводятся все необходимые мероприятия по дезинфекции в местах, где находилась умершая - больнице, автовокзале и церкви. Родственники умершей находятся на обсервации",- сказал он.
По словам Бунечко, в области разработали алгоритм захоронения умершей, однако он требует согласования.
ОГА также рекомендовала перевозчикам отменить маршруты Киев-Радомышль и Житомир-Радомышль. Кроме того, в Радомышле усилена работа правоохранительных органов.