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16:54 13.03.2020

Секретарь СНБО подтвердил случаи заражения коронавирусом в ОРДЛО

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Секретарь СНБО подтвердил случаи заражения коронавирусом в ОРДЛО

Cлучаи заражения новым коронавирусом Covid-19 зарегистрированы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны(СНБО) Алексей Данилов.

"Действительно, службы внешней разведки и другие наши подразделения имеют информацию о том, что на территории оккупированной части Донецкой и Луганской области уже есть зарегистрированные случаи расширения коронавируса. Более того, мы понимаем, откуда этот случай взялся. К пребольшому сожалению, женщина, которая болела, она вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе из Москвы, и именно таким образом все это там происходило", - сказал Данилов на брифинге в пятницу.

Что касается вопроса пересечения границы с оккупированными территориями, секретарь СНБО уточнил, что с учетом того, что в регионе проводится Операция объединенных сил, руководитель операции может по собственному рассуждению принимать те или иные решения, в том числе относительно температурного скрининга.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил об имеющейся информации о 12 случаях заболевания коронавирусом в г.Горловка, которая находится на неподконтрольной правительству части Донецкой области. "Сейчас у нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, который распространен в Горловке. Поэтому мы должны контролировать", - сказал глава МВД.

По его словам, пересечение пунктов пропуска со временно оккупированными территориями будет возможно только для украинцев с регистрацией на территории, подконтрольной Украине. Аваков пояснил, что, если гражданин Украины живёт в Горловке, имеет там место регистрации, он не может быть пропущен на территорию Украины, пока действует карантин.

Теги: #коронавирус #ордло #данилов
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