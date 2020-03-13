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16:30 13.03.2020

Закрытие границы Украины не касается международных грузоперевозок

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Закрытие границы Украины не касается международных грузоперевозок

Международные грузовые перевозки будут продолжать осуществляться, закрытие границы их не коснется, заявили в Министерстве инфраструктуры Украины

"По решению СНБО через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", - сообщается на сайте министерства.

В Мининфраструктуры также подчеркнули, что согласно решению СНБО, несмотря на все ограничения граждане Украины смогут вернуться в страну.

Теги: #коронавирус #граница #мининфраструктуры
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Интерфакс-Украина
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