Закрытие границы Украины не касается международных грузоперевозок

Международные грузовые перевозки будут продолжать осуществляться, закрытие границы их не коснется, заявили в Министерстве инфраструктуры Украины

"По решению СНБО через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", - сообщается на сайте министерства.

В Мининфраструктуры также подчеркнули, что согласно решению СНБО, несмотря на все ограничения граждане Украины смогут вернуться в страну.