В Житомирской области еще одного жителя проверяют на коронавирус после поездки в Италию

В Житомирской области жителя г.Бердичев, который ранее пребывал в Италии, проверяют на инфицирование коронавирусом COVID-19, сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко на странице в Фейсбуке.

"Утром поступила информация из Бердичева, что пациент, для предотвращения негативных последствий, сообщил врачам о своем состоянии и собственноручно, собственным автомобилем доехал в инфекционное отделение. Известно, что он отдыхал несколько недель в Италии", - написал глава ОГА.

Отмечается, что все анализы получены и в ближайшее время будет сообщено об их результатах.

Помимо прочего в ОГА намерены обратиться в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте для того, чтобы ограничить отдельные транспортные сообщения в страны из группы риска.

Как сообщалось, 12 марта в Украине было зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".

13 марта инфицированная коронавирусом COVID-19 71-летняя жительница Радомышля (Житомирская область) в пятницу, 13 марта, умерла, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".