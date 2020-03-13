Средства индивидуальной защиты будут заказаны у украинских компаний

Кабинет министров Украины сделает заказ на производство масок и антисептических средств у украинских производителей и в ближайшее время выделит на это дополнительные средства, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"У нас есть задание Кабинета министров в течение недели обеспечить всем необходимым. Там есть процедура, и сегодня будет принято на заседании Кабинета министров (решение – ИФ) для того, чтобы упростить эту процедуру, чтобы как можно быстрее все это произошло. Мы приглашали всех наших производителей, сегодня до конца вечера Министерство экономики даст еще. У нас есть 436 производителей, которые могут производить те продукты, о которых вы сейчас только что сказали (маски, антисептические средства – ИФ). Каждый получит свой собственный заказ и все перейдет в более жесткий период производства, распределения и т.д.", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу после заседания СНБО.

Данилов уточнил, что есть необходимость сделать дополнительные закупки лекарств, и Кабинет министров Украины в пятницу выделит на это дополнительные средства.

Он пояснил, что перебои с поставкой средств индивидуальной защиты в аптеки связанны с тем, что правительство максимально обеспечило всеми этими приспособлениями учреждения здравоохранения.