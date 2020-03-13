В Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области – Минздрав

В Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области.

Как сообщает Минздрав в своем Телеграм-канале, женщина 71 года была госпитализирована с подтвержденным случаем коронавируса COVID-19.

Ее родственники, с которыми она общалась, находятся под наблюдением медиков

Минздрав отмечает, что умершая находилась в группе риска

Как сообщалось, 71-летняя жительница Радомышля была госпитализрована 12 марта.