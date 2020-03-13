Все находящиеся за границей граждане Украины смогут вернуться на Родину, но некоторым придется пройти обсервацию

Граждане Украины, пребывающие в настоящее время за рубежом, будут иметь возможность вернуться на Родину, однако те из них, кто находится в пораженных эпидемией нового коронавируса странах, будут проходить процедуры обсервации, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Все граждане Украины, которые сегодня находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну. Но те страны, в которых сегодня бушует коронавирус, они (украинцы – ИФ-У) будут проходить определенные процедуры обсервации", - сказал Данилов на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО Украины.