События

15:27 13.03.2020

Все находящиеся за границей граждане Украины смогут вернуться на Родину, но некоторым придется пройти обсервацию

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Все находящиеся за границей граждане Украины смогут вернуться на Родину, но некоторым придется пройти обсервацию

Граждане Украины, пребывающие в настоящее время за рубежом, будут иметь возможность вернуться на Родину, однако те из них, кто находится в пораженных эпидемией нового коронавируса странах, будут проходить процедуры обсервации, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Все граждане Украины, которые сегодня находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну. Но те страны, в которых сегодня бушует коронавирус, они (украинцы – ИФ-У) будут проходить определенные процедуры обсервации", - сказал Данилов на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО Украины.

Теги: #коронавирус #данилов
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