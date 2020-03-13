Злоумышленники пытались вывезти из Украины 1,5 тонны медицинских масок

Полиция Киевской области пресекла контрабанду крупной партии медицинских масок из Украины в Италию и Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба облполиции.

"В международном аэропорту "Борисполь" полиция совместно с сотрудниками таможенной и пограничной служб предупредили вывоз из страны медицинских масок. Злоумышленники пытались переправить через границу в Рим и Арабские эмираты 1,5 тонны масок", говорится в сообщении ГУ Нацполиции Киевской области.

По данному факту следователи начали уголовное производство по в.2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч.2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права) УК.

Подготовлено ходатайство об аресте изъятого имущества.