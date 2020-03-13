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14:00 13.03.2020

Деркач инициировал увеличение материальной технической помощи для Украины

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Деркач инициировал увеличение материальной технической помощи для Украины

Народный депутат Украины Андрей Деркач инициирует увеличение материально-технической помощи для Украины и привлечение инвестиций в украинское авиа-, машиностроение и энергетику в рамках сотрудничества с американской стороной, написал нардеп на своей странице в Фейсбук.

"В рамках сотрудничества с американской стороной мы будем инициировать увеличение материально-технической помощи для Украины и привлечение инвестиций в украинское авиа-, машиностроение и энергетику", – отметил Деркач.

Нардеп сообщил, что заключил договор с одной из американских консалтинговых компаний.

"Договором предусмотрено решение двух задач. Первое. Расследовать факты неэффективного использования средств и коррупции в сферах, куда ранее была направлена помощь международных партнеров. Второе. Юридически правильно, в рамках законов США и Украины, инициировать вопрос увеличения материально-технической помощи для Украины", – подчеркнул Деркач.

Также нардеп написал, что необходимо создать межгосударственную украино-американскую группу по расследованию фактов международной коррупции.

"Так нам удастся быстрее и активнее привлекать к ответственности виновных в расхищении денег, выделенных Украине международными партнерами", – считает Деркач.

Он акцентировал, что сейчас спикер парламента Дмитрий Разумков, в нарушение закона, 3 месяца не выносит на голосование инициированную им с Александром Дубинским временную следственную комиссию о расследовании фактов международной коррупции в НБУ, Минфине с ОВГЗ и долговыми варантами, ТЭК и другим вопросам.

"Кроме того, по информации журналистов-расследователей, с которыми мы работаем, Артем Сытник – по указанию своих хозяев из Вашингтона, с которыми он занимался вмешательством в выборы президента США, при помощи карманных грантоедов собирает и компилирует (а на самом деле – выдумывает) негативную информацию обо мне лично. Недавно он уже отправил её кураторам-подельникам на Капитолийские холмы для распространения в формате "скучная грязь", – отметил Деркач.

Теги: #деркач #матпомощь
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