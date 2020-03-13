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13:41 13.03.2020

Температура в Киеве в четверг соответствовала середине апреля

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Температура в Киеве в четверг соответствовала середине апреля

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 12 марта, в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее высшее историческое значение 1915г в этот день на 0,4°С и составила +9,2°С, по климатической норме соответствует температуре середины апреля.

"Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0°С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован 2008 года, на 1,3°С. Это уже 9 температурных рекордов в столице, зафиксированных с начала нынешнего марта", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу на сайте Центральной геофизической обсерватории.

Теги: #погода
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