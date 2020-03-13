Аваков: есть информация о 12 случаях заболевания коронавирусом в Горловке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о том, что есть информация о 12 случаях заболевания коронавирусом в Горловке (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), пересечение пунктов пропуска со временно оккупированными территориями будет возможно только для украинцев с регистрацией на территории, подконтрольной Украине.

"Мы предлагаем режим ограничения для иностранных граждан стопроцентный по пунктам пропуска и предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, чтобы иметь возможность большего контроля", - сказал Аваков, отвечая на вопрос относительно ситуация с пересечением пунктов пропуска со временно оккупированными территориями на Донбассе и Крыма.

"Сейчас у нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, который распространен в Горловке. Поэтому мы должны контролировать", - сказал глава МВД.

Он пояснил, что, если гражданин Украины живёт в Горловке, имеет там место регистрации, он не может быть пропущен на территорию Украины, пока действует карантин.