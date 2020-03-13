События

12:40 13.03.2020

Аваков: есть информация о 12 случаях заболевания коронавирусом в Горловке

1 мин читать
Аваков: есть информация о 12 случаях заболевания коронавирусом в Горловке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о том, что есть информация о 12 случаях заболевания коронавирусом в Горловке (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), пересечение пунктов пропуска со временно оккупированными территориями будет возможно только для украинцев с регистрацией на территории, подконтрольной Украине.

"Мы предлагаем режим ограничения для иностранных граждан стопроцентный по пунктам пропуска и предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, чтобы иметь возможность большего контроля", - сказал Аваков, отвечая на вопрос относительно ситуация с пересечением пунктов пропуска со временно оккупированными территориями на Донбассе и Крыма.

"Сейчас у нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, который распространен в Горловке. Поэтому мы должны контролировать", - сказал глава МВД.

Он пояснил, что, если гражданин Украины живёт в Горловке, имеет там место регистрации, он не может быть пропущен на территорию Украины, пока действует карантин.

Теги: #горловка #аваков #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:56 13.03.2020
Президент МАУ считает действия освещавшего рейс из Милана блогера направленными на разжигание паники

Президент МАУ считает действия освещавшего рейс из Милана блогера направленными на разжигание паники

13:43 13.03.2020
Более 5 тысяч человек скончались в мире из-за коронавируса

Более 5 тысяч человек скончались в мире из-за коронавируса

13:31 13.03.2020
В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализирована еще одна женщина, приехавшая из Италии

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализирована еще одна женщина, приехавшая из Италии

13:24 13.03.2020
Кличко призвал Мининфраструктуры закрыть авиасообщение со странами, где распространяется Covid-19

Кличко призвал Мининфраструктуры закрыть авиасообщение со странами, где распространяется Covid-19

12:50 13.03.2020
Страны G20 будут содействовать разработке вакцин от коронавируса - заявление

Страны G20 будут содействовать разработке вакцин от коронавируса - заявление

12:26 13.03.2020
Рада на следующей неделе может провести внеочередное заседание в связи с коронавирусом

Рада на следующей неделе может провести внеочередное заседание в связи с коронавирусом

11:58 13.03.2020
Во Львове запретили все массовые мероприятия для предотвращения распространения коронавируса

Во Львове запретили все массовые мероприятия для предотвращения распространения коронавируса

11:50 13.03.2020
Зеленский заявил о недопустимости зарабатывания на ситуации с коронавирусом и завышении цен на тесты

Зеленский заявил о недопустимости зарабатывания на ситуации с коронавирусом и завышении цен на тесты

11:24 13.03.2020
СНБО в пятницу обсудит вопросы закрытия границ и авиасообщения с рядом стран

СНБО в пятницу обсудит вопросы закрытия границ и авиасообщения с рядом стран

11:13 13.03.2020
Авиа- и морское пассажирское сообщение между Марокко и Испанией приостановлено

Авиа- и морское пассажирское сообщение между Марокко и Испанией приостановлено

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил о недопустимости зарабатывания на ситуации с коронавирусом и завышении цен на тесты

Пассажиры рейса МАУ из Милана здоровы

Зеленский подписал закон о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 27 марта

Разумков ввел ряд ограничений на работу Рады и нардепов в связи с объявленным в Украине карантином

В Украине подтверждены два новых случая коронавируса: у женщины в Житомирской области и мужчины в Черновицкой – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Температура в Киеве в четверг соответствовала середине апреля

Лица, контактировавшие со вторым больным коронавирусом в Черновицкой области, установлены

Директор предприятия, присвоивший 2 млн грн, предназначавшихся на реконструкцию систем отопления в админзданиях Рады, пойдет под суд

Власть должна обеспечить экономическую стойкость страны и отложить все распри, иначе путь к развитию закроется на десятилетия - аналитические центры

Туроператор Join UP! прекращает полеты из Херсона и Николаева, сокращает туры в Египет

Диснейленды в Париже и США закроют из-за коронавируса

Пассажиры рейса МАУ из Милана здоровы

В Китае за сутки семь человек умерло из-за коронавируса, восемь новых случаев заболевания

Число жертв коронавируса в мире превысило 4,9 тыс. человек, число инфицированных приблизилось к 130 тыс

Совещания ЕС по ЧС с миграцией и коронавирусом пройдут в Брюсселе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА