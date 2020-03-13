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11:58 13.03.2020

Во Львове запретили все массовые мероприятия для предотвращения распространения коронавируса

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Во Львове запретили все массовые мероприятия для предотвращения распространения коронавируса

Львовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила все массовые мероприятия на территории города для избежания распространения нового коронавируса, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"С сегодняшнего дня в городе запрещены все массовые мероприятия, но в случае неотложной необходимости – по отдельному разрешению штаба – может быть разрешено собрание до 50 человек, если оно касается обеспечения жизнедеятельности города", - - указано в сообщении пресс-службы.

В частности, речь идет о семинарах, конференциях, театральных спектаклях, презентациях, посещениях библиотек, медиатек, спортзалов и тд.

Также во время заседания комиссии по ЧС приняли решение выделить дополнительные средства для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медоборудования.

Кроме того, комиссия рекомендовала аптекам и продуктовым магазинам перейти на круглосуточный режим работы.

Также по решению комиссии, приостановлена плановая госпитализация больных в медучреждениях коммунальной собственности города, ограничено посещение больных в стационарах, в том числе в роддомах.

Посетителей с температурой тела 38 градусов по Цельсию и выше в поликлиниках и амбулаториях семейной медицины будут принимать в отдельных кабинетах.

Теги: #львов #коронавирус
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