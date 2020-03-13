Зеленский заявил о недопустимости зарабатывания на ситуации с коронавирусом и завышении цен на тесты

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о недопустимости зарабатывания на ситуации с коронавирусом и завышения цен на экспресс-тесты.

"Есть такие вещи, на которых просто нельзя зарабатывать: это война и здоровье людей. Сейчас в аптеках цена некоторых тестов превышает 10 тыс. грн", - сказал он на выездном заседании Кабинета министров Украины в пятницу.

Зеленский указал, что будет проведен "отдельный разговор" с производителями и поставщиками на предмет спекулятивных цен.

Зеленский отметил, что в Украине ситуация с коронавирусом на данный момент лучше, чем в ряде других стран, но нужно быть единой страной в такие сложные времена и сделать так, чтобы она не ухудшилась.

"Если люди не понимают этого, они ожидали очень либерального президента и правительства, а мы такими и являемся, и были, то нужны делать жесткие серьезные выводы на уровне всех наших правоохранительных структур", - подчеркнул он.