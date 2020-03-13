События

11:13 13.03.2020

Авиа- и морское пассажирское сообщение между Марокко и Испанией приостановлено

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Авиа- и морское пассажирское сообщение между Марокко и Испанией приостановлено

Марокко до последующих распоряжений приостановила пассажирское морское и авиасообщение с Испанией для сдерживания распространения вируса COVID-19, сообщает в пятницу испанская газета А-Бэ-Сэ.

Эта мера принята по согласованию с испанской стороной, подчеркивает издание.

В то же время, отмечает газета, принятые меры не отразятся на передвижении торговых судов и грузовых самолетов.

Таким образом, Марокко стала еще одной страной, прекратившей в течение этого месяца сообщение с Испанией. Ранее эти меры применили Боливия, Венесуэла, Колумбия и США.

Сейчас в Марокко выявлено шесть случаев заражения вирусом COVID-19, один пациент скончался. В Испании количество инфицированных приближается к 3 тыс., скончались 84 человека.

Теги: #испания #коронавирус #марокко
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