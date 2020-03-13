Лица, контактировавшие со вторым больным коронавирусом в Черновицкой области, установлены

Лица, контактировавшие со вторым инфицированным коронавирусом COVID-19 в Черновицкой области, установлены, сообщил на брифинге глава ОГА Сергей Осадчук.

"Жена инфицированного буковинца сейчас также находится на обсервации. Она чувствует себя хорошо, нет никаких симптомов…. Других подтвержденных случаев нет. Все контактные лица установлены. Речь идет о людях старшего возраста. ... Большого круга лиц, которые должны попасть под тщательный уход, именно с этого случая, сегодня нет", - проинформировал глава ОГА.

Осадчук также попросил жителей области воздержаться от широких контактов и от посещения мест с большим количеством людей и сообщил о введении в области дополнительных ограничительных мер.

По его словам, вчера вечером на заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС был прийти ряд ограничительных мер для минимизации контактов людей друг с другом. "То есть к тем ограничительным мерам, введенным правительством Украины до 3 апреля, мы усиливаем ограничительные меры. В том числе для всех спортивных комплексов, для бассейнов, бань, больших развлекательных центров", - отметил Осадчук.

Помимо этого в ОГА обратились к жителям области, недавно вернувшимся из-за границы, с просьбой принять меры по самоизоляции во избежание распространения коронавируса.

"Мы просим всех людей, которые на протяжении прошлых 3-4 недель вернулись из стран, где зафиксировано распространение вируса, принять меры по самоизоляции, поскольку мы имеем подтвержденный факт, что путешествующее лицо может переносить инфекцию, но не заболеть", - подчеркнул председатель Черновицкой ОГА.

Он добавил, что теперь, с учетом установленного 12 марта случая заболевания коронавирусом у мужчины, который не выезжал из страны, "есть все подозрения и основания говорить о том, что возможны и другие носители, которые при пересечении границы не имели симптомов болезни".

Кроме того, Осадчук не исключает в будущем проведение консультаций с правительством об ограничении передвижений на территории области, если количество больных корнавирусом на Буковине возрастет.

Как сообщалось, 12 марта в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".

"Мужчине из Черновицкой области 64 года, сейчас его состояние стабильное. Его жена, вернулась из Италии в течение последних 14 дней, была единственным человеком, с которым инфицированный пациент тесно контактировал", - говорится в сообщении Минздрава на странице в Фейсбуке.

Всего в Украине зафиксировано три случая инфицирования коронавирусом COVID-19.